Самвел Мовсисян назначен начальником Главного разведуправления ВС Армении

Ереван /Медиамакс/. Самвел Мовсисян назначен начальником Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС Армении - заместителем начальника Генерального штаба ВС Армении.
До этого назначения он занимал должность заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС Армении.
Другим указом президента Аракел Мартикян освобожден от должности заместителя начальника Генерального штаба ВС Армении.
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