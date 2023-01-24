Армянские саперы продолжают работу в Сирии

Ереван /Медиамакс/. Армянские саперы совместно с российскими коллегами продолжают работать в Сирии.

О работе армянских специалистов рассказал ТАСС начальник отдела российского Центра по примирению враждующих сторон в Алеппо, полковник Сергей Есюнин.

На счету армянского гуманитарного центра по разминированию уже более тысячи обнаруженных и обезвреженных взрывных устройств.

В настоящее время военные саперы из Армении работают вблизи населенного пункта Хандрат в провинции Алеппо.

«Вблизи поселка Хандрат разминировано уже более 25 тыс. кв. м. Общее поле разминирования в данной местности составляет более 88 тыс. кв. м. Планируемзавершить работу на данном участке к концу марта - началу апреля», - отметил Сергей Есюнин.

Медиамакс отмечает, что армянские специалисты работают в Сирии с июня 2019 года.