Армянские саперы продолжают работу в Сирии - Mediamax.am

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Армянские саперы продолжают работу в Сирии


Фото: Armenian Center for Humanitarian Demining and Expertise (archive photo)


Ереван /Медиамакс/. Армянские саперы совместно с российскими коллегами продолжают работать в Сирии.

О работе армянских специалистов рассказал ТАСС начальник отдела российского Центра по примирению враждующих сторон в Алеппо, полковник Сергей Есюнин.

 

На счету армянского гуманитарного центра по разминированию уже более тысячи обнаруженных и обезвреженных взрывных устройств.

 

В настоящее время военные саперы из Армении работают вблизи населенного пункта Хандрат в провинции Алеппо.

 

«Вблизи поселка Хандрат разминировано уже более 25 тыс. кв. м. Общее поле разминирования в данной местности составляет более 88 тыс. кв. м. Планируемзавершить работу на данном участке к концу марта - началу апреля», - отметил Сергей Есюнин.

 

Медиамакс отмечает, что армянские специалисты работают в Сирии с июня 2019 года.

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