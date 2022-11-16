Американский генерал посетит Ереван

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Ереван прибудет директор по стратегии, планированию и политике Европейского командования США, генерал-майор Даниэль Ласика.
По сообщению посольства США, в ходе двухдневного визита генерал встретится с министром обороны Армении Суреном Папикяном, начальником Генштаба Эдвардом Асряном и секретарем Совета национальной безопасности Арменом Григоряном.
Даниэль Ласика также примет участие в церемонии открытия новых казарм, столовой и конференц-зала учебного центра «Зар» миротворческих сил Армении.
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