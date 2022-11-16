Американский генерал посетит Ереван - Mediamax.am

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Американский генерал посетит Ереван


Фото: picryl.com


Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Ереван прибудет директор по стратегии, планированию и политике Европейского командования США, генерал-майор Даниэль Ласика.

По сообщению посольства США, в ходе двухдневного визита генерал встретится с министром обороны Армении Суреном Папикяном, начальником Генштаба Эдвардом Асряном и секретарем Совета национальной безопасности Арменом Григоряном.

 

Даниэль Ласика также примет участие в церемонии открытия новых казарм, столовой и конференц-зала учебного центра «Зар» миротворческих сил Армении.

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