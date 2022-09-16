Надежда Армении на получение военной помощи от ОДКБ «испарилась» - Mediamax.am

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Надежда Армении на получение военной помощи от ОДКБ «испарилась»



Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армен Григорян заявил сегодня, что Армения не надеется более на военное вмешательство ОДКБ для противодействия агресии Азербайджана.

«Естественно, такая надежда была, и, естественно, эта надежда испарилась, и такой надежды больше нет. Тот факт, что ОДКБ до сих пор не отреагировала должным образом, чтобы азербайджанские войска покинули суверенную территорию Армении, означает, что наши ожидания не оправдались», - сказал он в интервью армянской службе радиостанции «Свобода».

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