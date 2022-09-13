Папикян и Шойгу договорились о шагах для стабилизации ситуации - Mediamax.am

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Папикян и Шойгу договорились о шагах для стабилизации ситуации



Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Сурен Папикян провел телефонную беседу с министром обороны России Сергеем Шойгу.

«Глава оборонного ведомства Армении представил российскому коллеге ситуацию, сложившуюся в результате крупномасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении.

 

Сурен Папикян и Сергей Шойгу договорились о необходимых шагах для стабилизации ситуации», - сообщил официальный представитель минобороны Армении.

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