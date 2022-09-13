Папикян и Шойгу договорились о шагах для стабилизации ситуации

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Сурен Папикян провел телефонную беседу с министром обороны России Сергеем Шойгу.

«Глава оборонного ведомства Армении представил российскому коллеге ситуацию, сложившуюся в результате крупномасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении.

Сурен Папикян и Сергей Шойгу договорились о необходимых шагах для стабилизации ситуации», - сообщил официальный представитель минобороны Армении.