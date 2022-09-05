Сурен Папикян отбыл в США

Ереван /Медиамакс/. Делегация во главе с министром обороны Армении Суреном Папикяном 5 сентября отбыла с рабочим визитом в США.Об этом сообщает минобороны Армении.
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