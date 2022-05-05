СНБ: Поступила информация о планах «захвата здания парламента Армении» - Mediamax.am

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СНБ: Поступила информация о планах «захвата здания парламента Армении»


Фото: https://factor.am/


Ереван /Медиамакс/. Служба национальной безопасности Армении выступила сегодня с сообщение, в котором говорится:

«Служба национальной безопасности Армении получила достоверную оперативную информацию о том, что организаторы митинга в Ереване намерены путем провокаций во время очередной сессии парламента Армении спровоцировать противоправные действия, подстрекая участников к захвату здания парламента, принуждая их к совершению действий, которые могут привести к дестабилизации внутренней безопасности страны и нарушению общественного порядка и безопасности.

 

СНБ настоятельно предупреждает организаторов и участников акции воздерживаться от совершения противоправных действий, иначе всю ответственность за случившееся будут нести их организаторы.

 

Служба призывает всех законопослушных граждан не поддаваться на провокации и воздерживаться от совершения противоправных шагов, в противном случае они разделят всю тяжесть уголовной ответственности».

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