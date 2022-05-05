Спецпредставитель генерального секретаря НАТО посетил минобороны Армении - Mediamax.am

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Спецпредставитель генерального секретаря НАТО посетил минобороны Армении


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Сурен Папикян и спецпредставитель генерального секретеря НАТО по вопросам Кавказа и Центральной Азии Хавьер Коломина Пирис обсудили сегодня в Ереване вопросы региональной безопасности.

Министр обороны Армении представил ситуацию, связанную с безопасностью в Арцахе, сложившуюся после 44-дневной войны, а также текущие вызовы.

 

Собеседники также обсудили вопросы, касающиеся международной безопасности и сотрудничества Армения-НАТО.

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