Спецпредставитель генерального секретаря НАТО посетил минобороны Армении

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Сурен Папикян и спецпредставитель генерального секретеря НАТО по вопросам Кавказа и Центральной Азии Хавьер Коломина Пирис обсудили сегодня в Ереване вопросы региональной безопасности.
Министр обороны Армении представил ситуацию, связанную с безопасностью в Арцахе, сложившуюся после 44-дневной войны, а также текущие вызовы.
Собеседники также обсудили вопросы, касающиеся международной безопасности и сотрудничества Армения-НАТО.
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