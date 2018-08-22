В Армении будут производить новые модели автомата Калашникова

Ереван/Медиамакс/. Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил сегодня, что в Армении будут производиться новые модели автомата Калашникова.
«Директор компании «Royalsys Engineering ltd» Давид Галстян и замдиректора концерна «Калашников» Андрей Барышников подписали контракт с целью основать в Армении производство новых моделей Калашникова - АК-12 и АК-15»,- написал на своей странице в Facebook Арцрун Ованнисян.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.