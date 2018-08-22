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В Армении будут производить новые модели автомата Калашникова



Ереван/Медиамакс/. Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил сегодня, что в Армении будут производиться новые модели автомата Калашникова.

Давид Тоноян встретился с директором «Рособоронэкспорта»

 

«Директор компании «Royalsys Engineering ltd» Давид Галстян и замдиректора концерна «Калашников» Андрей Барышников подписали контракт с целью основать в Армении производство новых моделей Калашникова - АК-12 и АК-15»,- написал на своей странице в Facebook Арцрун Ованнисян.

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