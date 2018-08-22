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Давид Тоноян встретился с директором «Рособоронэкспорта»



Ереван/Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян встретился сегодня с генеральным директором компании «Рособоронэкспорт» Александром Михеевым в рамках международной военно-технической выставки «АРМИЯ-2018» и форума «Неделя национальной безопасности».

Давид Тоноян отбыл в Москву

 

Пресс-секретарь министерства обороны Арцрун Ованнисян сообщает, что в ходе встречи обсуждался широкий круг текущих вопросов военно-технического сотрудничества. 

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