Давид Тоноян встретился с директором «Рособоронэкспорта»

Ереван/Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян встретился сегодня с генеральным директором компании «Рособоронэкспорт» Александром Михеевым в рамках международной военно-технической выставки «АРМИЯ-2018» и форума «Неделя национальной безопасности».
Пресс-секретарь министерства обороны Арцрун Ованнисян сообщает, что в ходе встречи обсуждался широкий круг текущих вопросов военно-технического сотрудничества.
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