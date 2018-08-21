Давид Тоноян отбыл в Москву

Ереван/Медиамакс/. По приглашению министра обороны России Сергея Шойгу делегация во главе с министром обороны Армении Давидом Тонояном с рабочим визитом отбыла в Москву.
В министерстве обороны отметили, что Давид Тоноян 21-26 августа примет участие в открытии международной военно-технической выставки «АРМИЯ-2018» и форума «Неделя национальной безопасности».
В рамках визита Давид Тоноян проведет ряд рабочих встреч.
В рамках мероприятия запланирован показ образцов военно-промышленного производства Армении.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.