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Давид Тоноян отбыл в Москву



Ереван/Медиамакс/. По приглашению министра обороны России Сергея Шойгу делегация во главе с министром обороны Армении Давидом Тонояном с рабочим визитом отбыла в Москву.

В министерстве обороны отметили, что Давид Тоноян 21-26 августа примет участие в открытии международной военно-технической выставки «АРМИЯ-2018» и форума «Неделя национальной безопасности». 

 

В рамках визита Давид Тоноян проведет ряд рабочих встреч. 

 

В рамках мероприятия запланирован показ образцов военно-промышленного производства Армении. 

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