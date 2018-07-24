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Вопросы участия Армении в миротворческих миссиях обсудили в ООН



Ереван, 23 июля. /Медиамакс/. Заместитель министра обороны Армении Габриэль Балаян и заместитель генсека ООН по миротворческим миссиям Жан-Пьер Лакруа обсудили процесс участия Армении в миротворческих миссиях.

Согласно сообщению минобороны, на встрече также состоялся обмен мнениями касательно перспективы возможного участия Армении в миротворческих миссиях 

другого формата. 

 

Военный советник офиса по военным вопросам департамента миротворческих миссий ООН Карлос Лоте выразил на встрече с Габриэлем Балаяном удовлетворение качеством и содержанием осуществляемых Арменией миротворческих миссий. 

 

Замминистра обороны встретился также с руководителем отдела набора полицейского подразделения миротворческих миссий ООН Ата Ениганом. 

 

На встрече обсуждались вопросы возможного участия Армении в оказании вспомогательных действий полицейским подразделениям при осуществлении 

миссий под эгидой ООН.

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