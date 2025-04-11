Спецпредставители Армении и Турции «провели хорошую беседу»

Ереван /Медиамакс/. В рамках Анталийского дипломатического форума состоялась встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча.

«Состоялась хорошая беседа с Сердаром Кылычем о процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией», - написал в X Рубен Рубинян.

Медиамакс отмечает, что Рубен Рубинян и Сердар Кылыч в последний раз встречались 30 июля 2024 года на пограничном переходе Маргара-Алиджан.

Армения-Турция | 2024-07-30 15:14:29 Рубинян и Кылыч обсудили тему железнодорожного сообщения между Арменией и Турцией

Сегодня состоялсь их шестая по счету встреча.