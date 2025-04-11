Спецпредставители Армении и Турции «провели хорошую беседу»

Ереван /Медиамакс/. В рамках Анталийского дипломатического форума состоялась встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча.
«Состоялась хорошая беседа с Сердаром Кылычем о процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией», - написал в X Рубен Рубинян.
Медиамакс отмечает, что Рубен Рубинян и Сердар Кылыч в последний раз встречались 30 июля 2024 года на пограничном переходе Маргара-Алиджан.
Сегодня состоялсь их шестая по счету встреча.
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