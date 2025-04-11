Спецпредставители Армении и Турции «провели хорошую беседу» - Mediamax.am

665 просмотров

Спецпредставители Армении и Турции «провели хорошую беседу»


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. В рамках Анталийского дипломатического форума состоялась встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча.

«Состоялась хорошая беседа с Сердаром Кылычем о процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией», - написал в X Рубен Рубинян.

 

Медиамакс отмечает, что Рубен Рубинян и Сердар Кылыч в последний раз встречались 30 июля 2024 года на пограничном переходе Маргара-Алиджан.

 

Рубинян и Кылыч обсудили тему железнодорожного сообщения между Арменией и Турцией

Сегодня состоялсь их шестая по счету встреча.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Армения-Турция | Апрель 11, 2025 14:55
Спецпредставители Армении и Турции «провели хорошую беседу»

Внешняя политика | Апрель 11, 2025 09:17
Главы МИД Армении, Азербайджана и Грузии проведут дискуссию в Анталии

В мире | Апрель 11, 2025 07:21
Тель-Авив поблагодарил Алиева за организацию встречи представителей Турции и Израиля
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025