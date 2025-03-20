КПП «Маргара» на армяно-турецкой границе откроется на 10 дней - Mediamax.am

568 просмотров

КПП «Маргара» на армяно-турецкой границе откроется на 10 дней


Фото: Civilnet


Ереван /Медиамакс/. КПП «Маргара» на границе между Арменией и Турцией откроется на 10 дней с 21 по 31 марта для транспортировки грузов гуманитарной помощи, отправляемых из Армении в Сирию через территорию Турции.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.

 

В обосновании решения говорится, что это даст возможность доставлять гуманитарную помощь в Сирию быстрее и с меньшими затратами.

 

В настоящее время пункт пропуска «Маргара» не функционирует, а действующие правовые нормы делают невозможным пропуск грузов и транспортных средств через указанный пограничный пункт.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Армения-Турция | Март 20, 2025 13:12
КПП «Маргара» на армяно-турецкой границе откроется на 10 дней

Внешняя политика | Март 20, 2025 10:47
Пашинян направил поздравительные послания духовному лидеру и президенту Ирана

Армения и мир | Март 20, 2025 10:09
Владислав Сурков: «Россия будет расширяться - настолько далеко, насколько пожелает Бог»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025