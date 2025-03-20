КПП «Маргара» на армяно-турецкой границе откроется на 10 дней

Ереван /Медиамакс/. КПП «Маргара» на границе между Арменией и Турцией откроется на 10 дней с 21 по 31 марта для транспортировки грузов гуманитарной помощи, отправляемых из Армении в Сирию через территорию Турции.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.

В обосновании решения говорится, что это даст возможность доставлять гуманитарную помощь в Сирию быстрее и с меньшими затратами.

В настоящее время пункт пропуска «Маргара» не функционирует, а действующие правовые нормы делают невозможным пропуск грузов и транспортных средств через указанный пограничный пункт.