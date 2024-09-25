Встреча Эрдогана и Пашиняна в армянских и турецких источниках

Ереван /Медиамакс/. 24 сентября в «Турецком доме» в Нью-Йорке состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В тот же день президент Турции встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, но эта встреча прошла в здании штаб-квартиры ООН.

«Турецкий дом» - 36-этажное здание на Манхэттене, в котором размещается постоянное представительство Турции при ООН и другие турецкие дипломатические миссии.

В сообщении пресс-службы премьер-министра Армении о встрече говорится:

«Собеседники подробно коснулись уже предпринятых шагов и существующих договоренностей в рамках процесса нормализации армяно-турецких отношений.

Фото: Правительство Армении

Была подчеркнута готовность продолжить процесс нормализации без предварительных условий и придать новый импульс отношениям. Стороны затронули также региональные вопросы.

Премьер-министр Пашинян проинформировал президента Эрдогана о текущей ситуации в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, готовности подписать соглашение об урегулировании отношений, а также об инициативе правительства Республики Армения «Перекресток мира»».

Фото: Правительство Армении

Турецкое государственное информационное агентство Anadolu сообщает, что Эрдоган заявил о «значительном прогрессе», достигнутом в урегулировании армяно-турецких отношений без предварительных условий.

Президент Турции также отметил, что поддерживает установление долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном и крепкой дружбы между двумя странами в «новый период».

Фото: Пресс-служба президента Турции

Фотография, распространенная пресс-службой Эрдогана, свидетельствует, что президент Турции подарил премьер-министру Армении свою книгу «Более справедливый мир возможен». Она была издана в 2021 году и посвящена вопросам реформы ООН и Совета Безопасности ООН.