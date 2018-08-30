5/10/15: Христиане против стены в Вифлееме, «третий принцип»

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 27 АВГУСТА-2 СЕНТЯБРЯ 2003 ГОДА
Против стены
30 августа Армянский Патриарх Иерусалима Торгом Манукян поставил свою подпись под заявлением представителей действующих на Святой Земле христианских конфессий против строительства стены, разделяющей Израиль и палестинские территории.
Главы христианских конфессий выразили особую озабоченность планами строительства стены в Вифлееме, «который для нас, христиан, является местом рождения Иисуса Христа, Принца Мира».
Фото: REUTERS
Авторы заявления отметили, что строительство стены будет иметь «разрушительные последствия для христианской общины, приведет к ее изоляции и ограничению свободы передвижения».
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 27 АВГУСТА-2 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА
Без альтернативы и спекуляций
2 сентября президент Арцаха Бако Саакян заявил, что независимость Нагорного Карабаха «не имеет альтернативы и не подлежит спекуляциям».
«Мы обязаны воплотить в жизнь заветную мечту наших погибших товарищей - добиться международного признания НКР и завещать последующим поколениям сильную и независимую, мирную и процветающую Родину. Будьте уверены, это - лишь вопрос времени», - сказал президент НКР.
«Третий принцип»
2 сентября первый президент Армении Левон Тер-Петросян заявил, что решение замороженных конфликтов может усложнить процесс урегулирования остальных проблем, в том числе - карабахской.
«С одной стороны, замороженные конфликты один за другим находят свои решения. С другой стороны, эти решения не означают, что упрощается решение оставшихся конфликтов. Более того, я не исключаю, что решение конфликтов в Косово, Южной Осетии и Абхазии еще более усложнит процесс урегулирования остальных конфликтов, в том числе карабахского»,- заявил Левон Тер-Петросян.
Фото: Фотолур
Он отметил, что несмотря на наличие двух основных принципов - территориальной целостности и права народов на самоопределение, «на самом деле действует третий - принцип политической целесообразности».
«Исходя из своих целей, сверхдержавы в одном случае могут дать преимущество принципу территориальной целостности, в другом случае, с не меньшей уверенностью в своей правоте, принципу самоопределения народов», - говорил Левон Тер-Петросян.
Ара Тадевосян
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