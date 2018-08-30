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5/10/15: Христиане против стены в Вифлееме, «третий принцип»


Левон Тер-Петросян
Левон Тер-Петросян

Фото: Фотолур

Патриарх Торгом Манукян и глава Палестины Махмуд Аббас
Патриарх Торгом Манукян и глава Палестины Махмуд Аббас

Фото: REUTERS


Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.


С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10  и 15 лет назад.

 

15 ЛЕТ НАЗАД: 27 АВГУСТА-2 СЕНТЯБРЯ 2003 ГОДА

 

Против стены

 

30 августа Армянский Патриарх Иерусалима Торгом Манукян поставил свою подпись под заявлением представителей действующих на Святой Земле христианских конфессий против строительства стены, разделяющей Израиль и палестинские территории.

 

Главы христианских конфессий выразили особую озабоченность планами строительства стены в Вифлееме, «который для нас, христиан, является местом рождения Иисуса Христа, Принца Мира».

 

Патриарх Торгом Манукян и глава Палестины Махмуд Аббас Патриарх Торгом Манукян и глава Палестины Махмуд Аббас

Фото: REUTERS

 

Авторы заявления отметили, что строительство стены будет иметь «разрушительные последствия для христианской общины, приведет к ее изоляции и ограничению свободы передвижения». 

 

10 ЛЕТ НАЗАД: 27 АВГУСТА-2 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА

 

Без альтернативы и спекуляций

 

2 сентября президент Арцаха Бако Саакян заявил, что независимость Нагорного Карабаха «не имеет альтернативы и не подлежит спекуляциям».

 

«Мы обязаны воплотить в жизнь заветную мечту наших погибших товарищей - добиться международного признания НКР и завещать последующим поколениям сильную и независимую, мирную и процветающую Родину. Будьте уверены, это - лишь вопрос времени», - сказал президент НКР. 

 

«Третий принцип»

 

2 сентября первый президент Армении Левон Тер-Петросян заявил, что решение замороженных конфликтов может усложнить процесс урегулирования остальных проблем, в том числе - карабахской.

 

«С одной стороны, замороженные конфликты один за другим находят свои решения. С другой стороны, эти решения не означают, что упрощается решение оставшихся конфликтов. Более того, я не исключаю, что решение конфликтов в Косово, Южной Осетии и Абхазии еще более усложнит процесс урегулирования остальных конфликтов, в том числе карабахского»,- заявил Левон Тер-Петросян.

 

Левон Тер-Петросян Левон Тер-Петросян

Фото: Фотолур

 

Он отметил, что несмотря на наличие двух основных принципов - территориальной целостности и права народов на самоопределение, «на самом деле действует третий - принцип политической целесообразности». 

 

«Исходя из своих целей, сверхдержавы в одном случае могут дать преимущество принципу территориальной целостности, в другом случае, с не меньшей уверенностью в своей правоте, принципу самоопределения народов», - говорил Левон Тер-Петросян. 

 

Ара Тадевосян

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