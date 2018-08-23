5/10/15: Призыв болельщиков, проблемы в ОДКБ, Анна Чапман в Арцахе

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 20-26 АВГУСТА 2008 ГОДА
Призыв болельщиков
20 августа группа турецкой молодежи обратились к президенту Турции Абдулле Гюлю с просьбой открыть железную дорогу в направлении Игдыр–Ереван на один день.
Фото: REUTERS
Турецкие футбольные болельщики попросили главу государства открыть границу между Турцией и Арменией для того, чтобы посмотреть отборочный матч Кубка Мира между национальными сборными двух стран, который пройдет 6 сентября в Ереване.
«Заострить внимание на проблемных моментах»
21 августа, принимая в Ереване министров обороны стран-членов ОДКБ, президент Армении Серж Саргсян заявил, что «Армения серьезно готовится к своему председательствованию в Организации, и мы планируем заострить внимание наших партнеров на самых проблемных моментах нашего взаимодействия».
Он подчеркнул, что Армения придает большое значение реализации механизма координации внешней политики в рамках ОДКБ.
«Хочу обратить ваше внимание на серьезные сбои этого механизма, в частности, в случае с голосованием по принятым недавно Генеральной Ассамблеей ООН «антиармянской» резолюции, инициированной Азербайджаном, а также резолюции по Абхазии», - сказал президент Армении.
Другой проблемой Серж Саргсян назвал обеспечение эффективной реализации принятых в ОДКБ документов. «Мы считаем важным последовательное соблюдение договоренностей. Зачастую реализация основополагающих документов, подписанных в рамках ОДКБ, остается без должного внимания», - отметил армянский президент.
Фото: REUTERS
Он отметил, что практически не выполняется протокол о порядке формирования и функционирования сил и средств системы коллективной безопасности государств-участников ДКБ, который предусматривает создание в Кавказском регионе коллективной безопасности объединенных военных систем ПВО, радиоэлектронной борьбы, разведки, связи и т.д. посредством заключения двусторонних договоров. «Также осталось на бумаге Соглашение о подготовке военных кадров для членов ОДКБ, которое предусматривает совместное обучение кадров стран-участниц Организации в военно-образовательных учреждениях по единым учебным планам и программам, разработанным для военнослужащих принимающей страны», - говорил президент Армении.
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 20-26 АВГУСТА 2013 ГОДА
Анна Чапман в Арцахе
26 августа министр иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики Карен Мирзоян принял в Степанакерте группу российских журналистов и общественных деятелей.
Фото: журнал Maxim
В составе российской делегации во встрече принимала участие Анна Чампан, которая в июне 2010 года Анна Чапман была арестована в США, в июле того же года признала себя виновной в нелегальном сотрудничестве с Россией и была выслана на родину.
4 июля 2013 года, незадолго до визита в Арцах, в Анна Чапман сделала в Твиттере предложение руки и сердца Эдварду Сноудену.
Ара Тадевосян
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