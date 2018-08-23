5/10/15: Призыв болельщиков, проблемы в ОДКБ, Анна Чапман в Арцахе

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 10 ЛЕТ НАЗАД: 20-26 АВГУСТА 2008 ГОДА



Призыв болельщиков



20 августа группа турецкой молодежи обратились к президенту Турции Абдулле Гюлю с просьбой открыть железную дорогу в направлении Игдыр–Ереван на один день.



Фанаты сборной Турции по футболу Фото: REUTERS

Саммит ОДКБ в Москве в сентябре 2008 года Фото: REUTERS

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 20-26 АВГУСТА 2013 ГОДА