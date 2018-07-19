5/10/15: Усилия Ширака, 100 дней Саргсяна, обещания Абрамяна

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 16-22 ИЮЛЯ 2003 ГОДА



Жак Ширак «не потерял интереса»



17 июля министр иностранных дел Армении Вардан Осканян заявил, что президент Франции Жак Ширак готов проявить инициативу для достижения прогресса в процессе карабахского урегулирования.



Комментируя встречу президентов Армении и Франции, состоявшуюся в Париже 16 июля, Вардан Осканян сказал, что «президент Франции не потерял интереса к урегулированию карабахского конфликта».



Жак Ширак и Роберт Кочарян Фото: REUTERS

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 16-22 ИЮЛЯ 2008 ГОДА

Серж Саргсян в 2008 году Фото: REUTERS

Ара Абрамян Фото: Союз армян России

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 16-22 ИЮЛЯ 2013 ГОДА