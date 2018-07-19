5/10/15: Усилия Ширака, 100 дней Саргсяна, обещания Абрамяна

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 16-22 ИЮЛЯ 2003 ГОДА
Жак Ширак «не потерял интереса»
17 июля министр иностранных дел Армении Вардан Осканян заявил, что президент Франции Жак Ширак готов проявить инициативу для достижения прогресса в процессе карабахского урегулирования.
Комментируя встречу президентов Армении и Франции, состоявшуюся в Париже 16 июля, Вардан Осканян сказал, что «президент Франции не потерял интереса к урегулированию карабахского конфликта».
Фото: REUTERS
«Более того, он готов приложить все усилия для достижения решения проблемы в сжатые сроки», - отмечал глава МИД Армении. По его словам, Жак Ширак сказал президенту Армении, что регулярно обсуждает карабахскую проблему с лидерами России и США.
Покушение на Седракяна
Утром 22 июля в Ереване было совершено покушение на главу общины Эребуни Мгера Седракяна.
Седракян направлялся на работу, когда рядом с его автомашиной прогремел взрыв. 52-летний Мгер Седракян был ранен и доставлен в больницу.
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 16-22 ИЮЛЯ 2008 ГОДА
Обращение президента
Президент Армении Серж Саргсян обратился 18 июля к гражданам в связи со 100 днями пребывания на посту главы государства и заверил, что начатая им борьба с негативными явлениями не будет носить временный характер.
Фото: REUTERS
«К сожалению, некоторые люди говорят с недоверием о проводимой работе. Я собираюсь побороть их пессимизм своей последовательностью. Мы не проводим «месячник безопасного дорожного движения», или операцию «Чистые руки», и наша работа не ограничится «стодневкой». Этот стиль работы мы превратим в естественный образ жизни. Уверен, что пытливый глаз заметит важный поворот во внутренней жизни страны: лицом к человеку, к гражданам Армении, к их заботам и надеждам, к обеспечению их благосостояния. Я исхожу из осознания того, что у нас нет почти ничего, кроме человека. И этот человек – гражданин Армении и наши сестры и братья из Диаспоры. Этот человек должен быть свободным и образованным, конкурентоспособным и обеспеченным, примерным как по своему моральному облику, так и по законопослушности», - говорил президент.
Обещание Абрамяна
19 июля предприниматель, глава Союза армян России Ара Абрамян направил письмо президенту Армении Сержу Саргсяну, в котором заявил о намерении инвестировать $ 150 млн для реализации новых экономических инициатив в республике.
Фото: Союз армян России
«Динамика первых 100 дней вашего президентства вселяет надежду, что с нашим участием мы увидим ту Армению, о которой мечтаем - благополучную, лишенную социальных проблем, имеющую конкурентоспособную экономику и гарантированную безопасность», - писал Ара Абрамян.
Обещания Абрамяна об инвестциях так и остались на бумаге.
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 16-22 ИЮЛЯ 2013 ГОДА
Посольство против «разжигания антироссийских страстей»
17 июля посольство России в Армении выразило сожаление в связи с тем, что «произошедшее 13 июля в районе города Подольска дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой гибель 18 человек, используется отдельными лицами для разжигания антироссийских страстей».
«Считаем совершенно неуместными действия, направленные на использование большой человеческой трагедии в узких политических целях и подрыв российско-армянских отношений. Заказные политизированные оценки неприемлемы. Трагедия под Подольском не имеет национальной окраски, она будет всесторонне, тщательно, беспристрастно и без эмоций расследована», - говорилось в сообщении посольства.
Ара Тадевосян
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