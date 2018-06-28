5/10/15: Оптимизм Соланы, новый мэр Еревана, между НАТО и ОДКБ

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 25 ИЮНЯ-1 ИЮЛЯ 2003 ГОДА



Излишний оптимизм Соланы



Генеральный секретарь Совета Европейского Союза Хавьер Солана 25 июня выразил сомнение в вероятности возникновения новых разделительных линий в регионе Южного Кавказа.



«Новые и конструктивные отношения между Россией и НАТО означают, что мы можем отвергнуть разговоры о «новых разделительных линиях» как на Южном Кавказе, так и где либо», - сказал Солана в эксклюзивном интервью Медиамакс.



Хавьер Солана, Владимир Путин и Сильвио Берлускони Фото: REUTERS

Роберт Кочарян и Ерванд Захарян Фото: Фотолур

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 25 ИЮНЯ-1 ИЮЛЯ 2008 ГОДА

Дэвид Крамер Фото: REUTERS

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 25 ИЮНЯ-1 ИЮЛЯ 2013 ГОДА