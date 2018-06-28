5/10/15: Оптимизм Соланы, новый мэр Еревана, между НАТО и ОДКБ

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 25 ИЮНЯ-1 ИЮЛЯ 2003 ГОДА
Излишний оптимизм Соланы
Генеральный секретарь Совета Европейского Союза Хавьер Солана 25 июня выразил сомнение в вероятности возникновения новых разделительных линий в регионе Южного Кавказа.
«Новые и конструктивные отношения между Россией и НАТО означают, что мы можем отвергнуть разговоры о «новых разделительных линиях» как на Южном Кавказе, так и где либо», - сказал Солана в эксклюзивном интервью Медиамакс.
Фото: REUTERS
«Безопасность, стабильность и благополучие региона зависит от действий и позиций как самих стран Южного Кавказа, так и акторов, находящихся за пределами региона», - сказал Хавьер Солана.
Ерванд Захарян - мэр Еревана
1 июля президент Армении Роберт Кочарян подписал указ о назначении Ерванда Захаряна мэром Еревана.
Ерванд Захарян занимал ранее пост начальника государственной налоговой службы при правительстве Армении.
Фото: Фотолур
Роберт Назарян, освобожденный указом президента с поста мэра Еревана, был назначен председателем Комиссии по регулированию общественных услуг.
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 25 ИЮНЯ-1 ИЮЛЯ 2008 ГОДА
Крамер считает «ненормальным»
США надеятся, что «армянская оппозиция не будет в дальнейшем сталкиваться с проблемами для получения разрешений на проведение митингов», заявил 25 июня в Ереване помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвид Крамер.
Фото: REUTERS
Выступая на брифинге по итогам своего визита в Ереван, американский дипломат сказал, что считает «ненормальной» ситуацию, когда «нужно обращаться в мерию Еревана более 40 раз, чтобы получить разрешение провести митинг».
«Мы предложили правительству Армении отказаться от всяческих ограничений свободы прессы и собраний, освободить политических заключенных и провести серьезное расследование мартовских событий», - сказал Дэвид Крамер.
Кто «предатель»?
25 июня пресс-секретарь экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна Арман Мусинян назвал «предателем» президента Армении Сержа Саргсяна.
Арман Мусинян сказал, что «впервые за всю историю Армении лицо, занимающее кресло президента, поставило под сомнение факт Геноцида армян 1915 года». Мусинян сказал об этом, комментируя это заявление президента, сделанное на встрече с представителями армянской обшины Москвы 23 июня:
«Турецкая сторона предлагает сформировать комиссию, которая должна изучить исторические факты. Мы не против создания подобной комиссии, но тогда, когда откроется граница между нашими государствами. Иначе она может стать средством спекуляций и затягивания вопроса на годы».
26 июня пресс-секретарь президента Армении Самвел Фарманян назвал «странным» тот факт, что «проблемой Геноцида пытаются спекулировать люди, которые в свое время сделали все для того, чтобы предать забвению эту трагическую страницу истории нашего народа».
«Учения в рамках ОДКБ важнее «Недели НАТО»»
27 июня президент Армении Серж Саргсян заявил, что учения «Рубеж-2008» в рамках ОДКБ для Еревана важнее проведения «Недели НАТО».
Президент Армении сказал об этом в интервью газете «Коммерсант», комментируя вопрос о том, что в день начала официального визита Сержа Саргсяна в Россиию в Армении стартовала «Неделя НАТО».
«Это мероприятие познавательного характера, которое проходит не впервые. В Ереване, как и в Москве, есть Информационный центр НАТО. И мы намерены развивать наши отношения с альянсом в рамках программы индивидуального партнерства. Я считаю, что это даст необходимый опыт нашим вооруженным силам. Но мы всегда говорили и сейчас говорим, что во внешнеполитической повестке Армении нет пункта о вступлении в НАТО», - сказал Серж Саргсян.
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 25 ИЮНЯ-1 ИЮЛЯ 2013 ГОДА
Противоречий нет
Президент Армении Серж Саргсян заявил, что «мы никогда не делали шагов, направленных против России и у нас нет каких-либо комплексов, которые могли бы подтолкнуть нас к подобному шагу».
Об этом президент сказал 25 июня в Варшаве, отвечая на вопрос на совместной пресс-конференции с польским лидером Брониславом Комаровским.
Фото: пресс-служба президента Армении
«Мы - народ, несущий в себе европейские ценности, и нашей целью является развитие нашего общества именно на основе этих ценностей. Армения является одной из стран, зафиксировавших наибольший прогресс в рамках Восточного партнерства ЕС. Мы строим наше партнерство на принципе «и-и», а не «или-или». И я не вижу противоречий между нашими отношениями с Россией и нашими усилиями по европейской интеграции», - сказал Серж Саргсян.
Ара Тадевосян
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