Олимпийские боги, небольшое волшебство и «Сад Льва»

Всегда есть соблазн оспорить две истины.



Первая - все творческие люди творят прежде всего для себя. Не верьте писателю или музыканту, который станет утверждать, что пишет книги или музыку прежде всего для читателя или публики.



При этом первая истина вовсе не противоречит второй: оценка важная для каждого творца. Важна вдвойне, если, скажем, журналист пишет об одном из своих любимых артистов. Получить оценку от своего героя - настоящее счастье.



Возможно, прозвучит нескромно, но в прошлом году мне удалось поучаствовать в создании такого небольшого (но очень важного) счастья.



Летом в «Новой газете» вышла статья Алексея Поликовского о новом альбоме Deep Purple.



Давно не читал такого захватывающего текста. Вот несколько отрывков:



«В июле, посреди всех мировых потрясений и непотребств, невозмутимо вышел в свет очередной, 23-й альбом Deep Purple, странно отстранённый от злобы дня, заполняющей души и эфиры. Всё вокруг летит вверх ногами и чревато фатальной катастрофой, Deep Purple посреди всего этого стоят незыблемо и твёрдо».



«Мир Deep Purple, никогда не соединялся с миром обыденности, никогда не сливался с приниженной жизнью кухонь и трамваев — он высился рядом, независимый от всего и неподвластный шуму жизни, потому что сам был шумом иной жизни, рёвом и грохотом, мраком и счастьем».



«Замкнутые в своём круге, самодостаточные, как олимпийские боги, ни с кем не бегущие наперегонки, маниакально преданные своему звуку, который они оттачивали и совершенствовали десятилетия, они на обложке своего 23-го альбома послали в бредящий, теряющий почву под ногами, обезумевший от сложности мир издевательски элементарное послание: =1».



Статья мне понравилась настолько, что я решил поделиться ей с одним из «олимпийских богов» - вокалистом Deep Purple Иеном Гилланом, с которым дружу уже 15 лет. Я перевёл вышеприведенные отрывки и отправил ему. Ответ не заставил себя долго ждать: «Это действительно великолепная статья».



И я решил, что история не должна закончиться на этом. Я разыскал Алексея Поликовского в Facebook, отправил ему отзыв Гиллана и получил вот такой ответ:



«Спасибо за Ваше письмо, оно очень обрадовало меня! Я очень, очень рад, что Гиллан прочитал мой текст и назвал его great review! Хотя я никогда не встречался с Гилланом, он всегда был частью моей жизни - со времён In Rock, который я слушал в брежневской Москве».



Но и на этом история тоже не закончилась. Я обнаружил, что Алексей Поликовский - замечательный писатель и прочитал две его книги: «Потерянный во времени. И другие истории» и «Сад Льва».



Первая - сборник кажущихся простыми, но очень глубоких рассказов. Часть повествует о школьной жизни, и, несмотря на то, что автор старше меня и учились мы в разных школах в разных городах, в некоторых из расскзаов я узнавал себя, своих одноклассников и наших учителей.



Вторая книга - о Льве Толстом. Я, конечно, был наслышан, что великий писатель был противоречивой фигурой, но не представлял – как много слоёв было в этой противоречивости.



Вот как много открытий можно сделать, однажды решившись совершить небольшое «волшебство».



Ара Тадевосян – директор Медиамакс.