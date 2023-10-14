Судьбы Карлоса Гона и Рубена Варданяна

10 лет назад, в сентябре 2013 года, мне позвонил Рубен Варданян:
- Карлос Гон сейчас в Армении. Можешь сделать с ним интервью, я с ним предварительно договорился.
Я, конечно знал о широких международных связях Рубена, но было трудно представить, что скоро увижу легендарного Карлоса Гона - генерального директора Renault и Nissan и главу альянса Renault-Nissan.
Родившийся в Бразилии ливанец Карлос Гон стал знаменит благодаря программе жесткого сокращения расходов, которая позволила вывести Nissan из глубокого кризиса.
В свое время именно «Тройка-Диалог» Рубена Варданяна привлекла Renault-Nissan в качестве инвестора на «АвтоВАЗ».
Интервью состоялось. Карлос Гон, в частности, говорил:
«Я давно хотел посетить Армению, и приглашение моего друга Рубена Варданяна оказалось очень кстати. Я ливанец, а в Ливане есть большая армянская община, так что я был знаком с армянской кухней, привычками и языком. У меня есть немало друзей-армян во многих странах».
В ноябре 2018 года, спустя 5 лет после того интервью, мировые СМИ сообщили, что Карлос Гон задержан в Японии. В марте 2019 года его перевели под домашний арест, а в декабре Гона тайно вывезли из Токио в Ливан на частном самолете. Бизнесмена спрятали в ящике для музыкальных инструментов.
К сожалению, сложно представить, что Рубену Варданяну удастся покинуть бакинскую тюрьму с помощью подобного трюка. Остается надеяться, что Карлос Гон и другие люди с мировым именем сделают все возможное, чтобы помочь ему.
Ара Тадевосян - директор Медиамакс.
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