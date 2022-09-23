Тигран Авинян избран заместителем мэра Еревана

Ереван /Медиамакс/. Бывший вице-премьер Армении Тигран Авинян избран сегодня заместителем мэра Еревана.

На заседании Совета старейшин за его кандидатуру проголосовали 44 члена Совета, уще двое воздержались.

Тигран Авинян отметил, что для него «величайшая честь быть заместителем мэра Еревана, служить городу и ереванцам».

«Ереван - это не только прошлое, Ереван - это настоящее и будущее. Большая работа еще впереди, ведь городу нужны новые технологические и системные решения. Ереван должен стать городом для людей. Движущей силой для достижения наших целей станет любовь»,- сказал Тигран Авинян.

Ранее Тигран Авинян заявил, что будет кандидатом в мэры Еревана от партии «Гражданский договор» на выборах, которые состоятся в 2023 году.