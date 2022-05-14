Zildjian возвращается к армянским корням благодаря Hard Rock Café Yerevan

В ближайшее время в центре Еревана откроется Hard Rock Café Yerevan. Еще в декабре 2021 года, в беседе с Медиамакс вице-президент Hard Rock Café International по франчайзинговым операциям Анибал Фернандес обещал, что Hard Rock Café Yerevan порадует новинками и сюрпризами.

Об одном из таких сюрпризов мы расскажем сегодня.

Предметом гордости для многих армян является бренд Zildjian, уже 400 лет производящий легендарные цимбалы. И если раньше армяне гордились Zildjian «на расстоянии», то теперь смогут делать это непосредственно в столице Армении: семья Zildjian предоставила Hard Rock Café Yerevan 80 отобранных вручную цимбал, которые будут использованы в оформлении интерьера кафе.

Фото: Медиамакс

Вице-президент Совета директоров Zildjian Кэди Зилджян рассказала Медиамакс, что в предоставленной коллекции есть также несколько больших тарелок, подписанных членами семьи Zildjian и артистами, посетившими шоу NAMM в этом году в Анахайме. Они будут выставлены в качестве Memorabilias, которые являются одной из визитных карточек Hard Rock Café.

Кэди Зилджян - первая справа Фото: Медиамакс

Hard Rock Café Yerevan - совместный проект компании «Фуд Репаблик» и Фонда национальных интересов Армении (ANIF).

Арсен Оганесян, Анибал Фернандес и Белла Манукян Фото: Медиамакс

Директор-основатель «Фуд Репаблик» Арсен Оганесян рассказал Медиамакс, что для них было важно, чтобы Hard Rock Café Yerevan, будучи членом большой международной семьи, имело и армянскую айдентику. Именно так было принято решение обратиться с предложением о сотрудничестве к легендарному бренду Zildjian.

«Думаю, что это хорошая возможность для Zildjian восстановить связь с родиной предков», - заметил Арсен Оганесян.

Он говорит, что партнерство с Zildjian может быть расширено в будущем в виде поддержки молодых музыкантов и музыкальных школ.

Такой возможности не исключает и Кэди Зилджян.

«Мы считаем, что способность выражать себя через музыку - это подарок, который должен быть доступен каждому ребенку. Зилджян обсуждает с Hard Rock Café Yerevan,

как мы можем помочь молодым музыкантам и будем рады поддержать эту инициативу. В частности, у нас есть образовательные программы для молодых ударников», - отметила она.

Арсен Оганесян и Катерина Данекина Фото: Медиамакс

Руководитель проекта Hard Rock Café Yerevan Катерина Данекина говорит, что Кэди Зилджян «с самого начала участвовала в обсуждениях и благодаря ее личному участию мы достигли таких значительных результатов».

«Потрясающе видеть, что Hard Rock Cafe Yerevan становится точкой притяжения международных брендов с такой феноменальной историей и наследием, как Zildjian», - отметила Катерина.

Фото: Медиамакс

Кэди Зилджян сообщила Медиамакс, что в честь 400-летия семьи Зилджян, которое будет отмечаться в 2023 году, компания учредила стипендию в музыкальном колледже Беркли для студента армянского происхождения.

Члены семьи Зилджян планируют посетить Армению - это будет их первый визит на родину предков.

Фото: Медиамакс

«Мой прадедушка эмигрировал в Соединенные Штаты в 1909 году. Он был бы очень горд видеть, что его семья вернулась на родину по случаю 400-летия его любимой компании. Это будет очень символичная поездка для нашей семьи и нашего бизнеса», - признается

Кэди в интервью Медиамакс.

Фото: Медиамакс

Она говорит, что мероприятия по случаю 400-летия бренда Zildjian все еще находятся в стадии подготовки, но «у нас будет несколько важных событий в течение 2023 года».

Ара Тадевосян