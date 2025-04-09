Доноры не смогут выделять гранты в Грузии без разрешения правительства

Ереван /Медиамакс/. Доноры должны будут просить разрешения правительства Грузии для выделения грантов общественным организациям.
Как сообщает «Новости-Грузия», об этом сказал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя содержание поправок в закон «О гранте», которые принимаются в ускоренном порядке.
«С внесением поправок в закон будет создана система, при которой согласие должен получать донор, а не НПО», - уточнил Папуашвили.
По его словам, «есть много безответственных доноров, с которыми мы месяцами, годами говорим о том, как им следует вести себя ответственно». Папуашвили отметил, что деньги западных налогоплательщиков шли на проведение «фашистских компаний и актов насилия».
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.