Армянские авторы написали книгу о «возможном будущем президенте Турции»

Ереван /Медиамакс/. Действующая в России общественная организация «Диалог» сообщила об издании книги «Хакан Фидан - штрихи к портрету возможного будущего президента Турции».

В сообщении говорится, что авторы книги Геворг Минасян и Анжела Симонян «пытаются разгадать «код личности» перспективного турецкого политика Хакана Фидана».

«В издании изложен его жизненный и профессиональный путь. В качестве приложения в книге представлена диссертация Хакана Фидана, посвященная сравнительному анализу разведывательных систем Великобритании, США и Турции», - отмечается в сообщении.

Сообщается, что соавтор книги Геворг Минасян - полковник запаса Службы национальной безопасности Армении, в 1996–2022 гг. занимал различные оперативные и руководящие должности, был полномочным представителем Армении при Антитеррористическом Центре СНГ.

Анжела Симонян - тюрколог, выпускница факультета востоковедения Ереванского государственного университета. Занимается исследованиями в области военно-промышленного комплекса Турции.

Предисловие к книге написал полковник, ветеран органов безопасности Александр Полтавский. В книге также размещены рецензии полковника Службы внешней разведки РФ в отставке, профессора кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрея Безрукова и доктора политических наук, профессора Александра Сваранца.

Презентация книги состоится в Москве 21 апреля.