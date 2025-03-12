Генсек НАТО призывает углубить сотрудничество ЕС и Турции - Mediamax.am

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Генсек НАТО призывает углубить сотрудничество ЕС и Турции


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Генсек НАТО Марк Рютте в частном порядке призвал лидеров Европейского союза активизировать взаимодействие с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, оставив разногласия для укрепления сотрудничества в области безопасности.

Как сообщает ТАСС, об этом пишет Financial Times со ссылкой на официальных лиц, проинформированных о его высказываниях.

 

По сведениям издания, это связано с позицией президента США Дональда Трампа и его администрации в отношении европейской безопасности.

 

Как пишет FT, Брюссель изучает возможности расширения сотрудничества с Турцией и другими странами, не входящими в Евросоюз, в рамках наращивания европейского оборонного потенциала. По словам чиновников, стремление расширить взаимодействие с Анкарой также направлено на улучшение двусторонних связей со странами ЕС.

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