В Баку утверждают, что азербайджанский самолет был сбит ракетой «Панцирь-С» - Mediamax.am

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В Баку утверждают, что азербайджанский самолет был сбит ракетой «Панцирь-С»


Фото: euronews.com


Ереван /Медиамакс/. Самолет «Азербайджанских авиалиний», выполнявший 25 декабря 2024 года рейс Баку-Грозный, был сбит ракетой из российского зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С».

Об этом агентству Reuters сообщил источник в правительстве Азербайджана.

 

4 февраля власти Казахстана опубликовали предварительные данные расследования авиакатастрофы близ города Актау, в котором, в частности, говорилось, что в самолете были обнаружены инородные тела.

 

Азербайджанский источник Reuters сообщил, что на борту самолета были обнаружены фрагменты ракеты «Панцирь-С», что было подтверждено в ходе международной экспертизы.

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