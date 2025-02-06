В Баку утверждают, что азербайджанский самолет был сбит ракетой «Панцирь-С»

Ереван /Медиамакс/. Самолет «Азербайджанских авиалиний», выполнявший 25 декабря 2024 года рейс Баку-Грозный, был сбит ракетой из российского зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С».
Об этом агентству Reuters сообщил источник в правительстве Азербайджана.
4 февраля власти Казахстана опубликовали предварительные данные расследования авиакатастрофы близ города Актау, в котором, в частности, говорилось, что в самолете были обнаружены инородные тела.
Азербайджанский источник Reuters сообщил, что на борту самолета были обнаружены фрагменты ракеты «Панцирь-С», что было подтверждено в ходе международной экспертизы.
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