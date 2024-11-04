Эрдоган обвинил Израиль в «одном из самых жестоких геноцидов столетия»

Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа «одним из самых жестоких геноцидов столетия».

Как сообщает ТАСС, Эрдоган заявил, что в результате действий Израиля с октября прошлого года в Газе погибли около 50 тысяч человек.

По словам президента Турции, «одним из лучших ответов на сионистскую агрессию Израиля против Газы и Ливана будет признание Палестины как можно большим числом государств».

Эрдоган призвал страны исламского мира «отбросить разногласия и поддержать палестинский и ливанский народы в их справедливой борьбе».