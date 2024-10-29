Иран и Турция стремятся ввести оружейное эмбарго против Израиля - Mediamax.am

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Иран и Турция стремятся ввести оружейное эмбарго против Израиля


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Ереван /Медиамакс/. Иран совместно с Турцией продолжает вести переговоры с некоторыми странами о введении эмбарго на поставки оружия Израилю.

Как сообщает ТАСС, об этом сообщил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

 

«Мы вынесли на обсуждение вопрос о введении оружейного эмбарго на уровне Организации исламского сотрудничества. Продолжаются переговоры еще с несколькими исламскими странами», - сказал он.

 

Как отметил Багаи, Иран надеется, что как можно больше стран присоединятся к этой кампании, чтобы Израиль «не мог использовать переданное ему оружие для продолжения геноцида в Газе и Ливане».

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