«Мы туркам сказали: сначала разберитесь со своими клиентами» - Mediamax.am

1300 просмотров

«Мы туркам сказали: сначала разберитесь со своими клиентами»


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение Турции о проведении переговоров с Украиной.

Выступая 25 октября в Казани на пресс-конференции по итогам саммита BRICS, Владимир Путин сказал:

 

«Недавно помощник господина Эрдогана позвонил из Нью-Йорка и сказал, что есть новые предложения по переговорам, которые просят рассмотреть. Я согласился, сказал: хорошо, мы согласны. На следующий день глава киевского режима вдруг заявил, что никаких переговоров они вести с нами не собираются. Мы туркам сказали: ребята, спасибо вам, конечно, за ваше участие, но вы сначала разберитесь со своими клиентами - хотят они или не хотят, пусть скажут прямо об этом».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Регион | Октябрь 25, 2024 14:32
Президенты Армении и Азербайджана утвердили регламент о демаркации границы

В мире | Октябрь 25, 2024 10:01
«Мы туркам сказали: сначала разберитесь со своими клиентами»

Внешняя политика | Октябрь 24, 2024 17:11
Пашинян и Алиев поручили главам МИД продолжить переговоры
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024