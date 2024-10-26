«Мы туркам сказали: сначала разберитесь со своими клиентами»

Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение Турции о проведении переговоров с Украиной.

Выступая 25 октября в Казани на пресс-конференции по итогам саммита BRICS, Владимир Путин сказал:

«Недавно помощник господина Эрдогана позвонил из Нью-Йорка и сказал, что есть новые предложения по переговорам, которые просят рассмотреть. Я согласился, сказал: хорошо, мы согласны. На следующий день глава киевского режима вдруг заявил, что никаких переговоров они вести с нами не собираются. Мы туркам сказали: ребята, спасибо вам, конечно, за ваше участие, но вы сначала разберитесь со своими клиентами - хотят они или не хотят, пусть скажут прямо об этом».