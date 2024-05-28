Эрдоган заявил, что Нетаньяху «будут проклинать, как Гитлера»

Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «будут проклинать, как Гитлера».

Как сообщает ТАСС, Эрдоган сказал об этом, комментируя удар Израиля по лагерю беженцев в городе Рафах на юге сектора Газа.

«Нетаньяху не сможет избежать ответственности. Его будут проклинать, как Гитлера. Резня, которую он учинил после решения Международного суда прекратить нападения в Газе, в очередной раз показала кровавое и вероломное лицо Израиля как террористического государства», - заявил Эрдоган.