Эрдоган признал поражение своей партии на местных выборах в Турции - Mediamax.am

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Эрдоган признал поражение своей партии на местных выборах в Турции


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что правящая Партия справедливости и развития (ПСР) не смогла добиться желаемых результатов на прошедших 31 марта муниципальных выборах.

«Итоги будут проанализированы, мы сделаем это самокритично и объективно. Народ передал нам свое послание, свою волю и предупреждения», - эти слова Эрдогана приводит ТАСС.

 

«Мы сделаем все необходимое, чтобы максимально точно и объективно проанализировать те послания, которые дала нам нация на выборах. Мы еще раз даем обещание нашему народу и всей Турции: мы будем работать не покладая рук, чтобы повысить благосостояние, укрепить мир, безопасность и надежды каждого из 85 млн наших граждан», - сказал Эрдоган.

 

По предварительным данным, основная оппозиционная Народно-республиканская партия получила на выборах 37,3%, а правящая партия - 35,7%

 

Оппозиция одержала победу в крупных городах Турции – в Анкаре, Анталье, Бурсе, Измире, Стамбуле, Адане.

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