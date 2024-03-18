Алиев поздравил Путина с победой на выборах - Mediamax.am

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Алиев поздравил Путина с победой на выборах


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил сегодня Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

Как сообщила пресс-служба президента Азербайджана, в телефонном разговоре Алиев пожелал Путину успехов, а Путин выразил признательность за внимание и поздравление.

 

Лидеры двух стран выразили уверенность в том, что отношения союзничества и стратегического партнерства между странами будут и дальше укрепляться.

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