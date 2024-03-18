Алиев поздравил Путина с победой на выборах

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил сегодня Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

Как сообщила пресс-служба президента Азербайджана, в телефонном разговоре Алиев пожелал Путину успехов, а Путин выразил признательность за внимание и поздравление.

Лидеры двух стран выразили уверенность в том, что отношения союзничества и стратегического партнерства между странами будут и дальше укрепляться.