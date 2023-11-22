Эрдоган заявил, что Нетаньяху должен уйти с поста премьер-министра Израиля

Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен уйти со своего поста.

«Пришло время сказать Нетаньяху - «пора уходить». Об этом мне говорили и некоторые иностранные политики», - эти слова Эрдогана приводит Анатолийское агентство.

Президент Турции констатировал, что «практически все страны Запада игнорируют резню в секторе Газа» и предупредил, что «политики, игнорирующие протесты против атак на Газу, скоро столкнутся с реакцией демократической общественности своих стран».

Эрдоган также заявил, что «исламский мир не должен хранить молчание в отношении оккупации Палестины».

«Падение Газы будет означать, что единству и солидарности исламского мира будет нанесена глубокая рана», - заявил он.

Президент Турции подчеркнул, что «Анкара проводит четкую грань между евреями и сионистами» и отметил, что происходящее в секторе Газа является «отчетливым проявлением сионизма».