Азербайджан направит $ 7,6 млн для гуманитарной помощи Украине

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о выделении $ 7,6 млн для оказание гуманитарной помощи Украине.

В документе отмечается, что средства будут использованы для закупки и отправки в Украину электрического оборудования.

Медиамакс отмечает, что распоряжение Алиева последовало за «недоумением и разочарованием», выраженным МИД Азербайджана в ответ на заявление МИД России от 15 июля.