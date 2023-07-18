Азербайджан направит $ 7,6 млн для гуманитарной помощи Украине - Mediamax.am

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Азербайджан направит $ 7,6 млн для гуманитарной помощи Украине


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о выделении $ 7,6 млн для оказание гуманитарной помощи Украине.

В документе отмечается, что средства будут использованы для закупки и отправки в Украину электрического оборудования.

 

Медиамакс отмечает, что распоряжение Алиева последовало за «недоумением и разочарованием», выраженным МИД Азербайджана в ответ на заявление МИД России от 15 июля.

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