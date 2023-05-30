Си Цзиньпин предложил Эрдогану развивать стратегическое сотрудничество

Ереван /Медиамакс/. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил сегодня Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции и предложил ему продвигать стратегическое сотрудничество между двумя странами.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая, в послании Си Цзиньпина Эрдогану говорится, что он «уделяет большое внимание контактам с Анкарой и намерен путем совместных усилий укреплять взаимодействие, которое опирается на обоюдную поддержку и взаимопонимание при решении вопросов, касающихся ключевых интересов Китая и Турции».
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