Си Цзиньпин предложил Эрдогану развивать стратегическое сотрудничество

Ереван /Медиамакс/. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил сегодня Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции и предложил ему продвигать стратегическое сотрудничество между двумя странами.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая, в послании Си Цзиньпина Эрдогану говорится, что он «уделяет большое внимание контактам с Анкарой и намерен путем совместных усилий укреплять взаимодействие, которое опирается на обоюдную поддержку и взаимопонимание при решении вопросов, касающихся ключевых интересов Китая и Турции».