Путин: «Азербайджан завоевал заслуженный авторитет на мировой арене»

Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин заявил, что «Азербайджан завоевал заслуженный авторитет на мировой арене и играет активную роль в решении многих актуальных вопросов международной повестки дня».

В поздравительном послании президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Независимости Путин отметил, что Азербайджан добился «больших успехов в социальной и экономической областях».

«Азербайджан завоевал заслуженный авторитет на мировой арене и играет активную роль в решении многих актуальных вопросов международной повестки дня. Российско-азербайджанские отношения поднялись на уровень союзнического взаимодействия, динамично развивается конструктивное двустороннее сотрудничество по различным направлениям. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие всего комплекса партнерских отношений на благо наших дружественных народов», - заявил президент России.