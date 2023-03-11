Иран и Саудовская Аравия договорились о нормализации отношений - Mediamax.am

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Иран и Саудовская Аравия договорились о нормализации отношений


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Иран и Саудовская Аравия договорились о нормализации отношений между двумя странами и планируют открыть посольства в течение двух месяцев.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim, в течение нескольких дней секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и его саудовский коллега вели переговоры в Пекине.

 

По итогам было принято трехстороннее заявление.

 

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения «Ансар Аллах». В январе 2016 года после того, как посольство Саудовской Аравии в Тегеране и консульство в Мешхеде подверглись нападениям протестующих, королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном.

 

Диалог между двумя региональными державами возобновился в апреле 2021 года.

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