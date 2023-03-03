Алиев призвал Францию извиниться «за кровавые преступления»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал сегодня Францию извиниться и признать ответственность «за кровавые преступления».
Выступая в Баку на саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, Алиев, в частности, заявил, что территории, управляемые Францией за пределами Европы, «являются отвратительными остатками французской колониальной империи».
«Мы также призываем Францию извиниться и признать ответственность за свое колониальное прошлое и кровавые колониальные преступления и акты геноцида в Африке, Юго-Восточной Азии и других местах», - отметил президент Азербайджана.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.