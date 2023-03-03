Алиев призвал Францию извиниться «за кровавые преступления» - Mediamax.am

1377 просмотров

Алиев призвал Францию извиниться «за кровавые преступления»


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал сегодня Францию извиниться и признать ответственность «за кровавые преступления».

Выступая в Баку на саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, Алиев, в частности, заявил, что территории, управляемые Францией за пределами Европы, «являются отвратительными остатками французской колониальной империи».

 

«Мы также призываем Францию извиниться и признать ответственность за свое колониальное прошлое и кровавые колониальные преступления и акты геноцида в Африке, Юго-Восточной Азии и других местах», - отметил президент Азербайджана.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Март 3, 2023 13:24
Мирзоян и Боррель обсудили последние армяно-азербайджанские события

Нагорный Карабах | Март 3, 2023 11:50
Совет безопасности Арцаха представил результаты обсуждения с азербайджанской стороной

Внешняя политика | Март 3, 2023 10:58
Мирзоян и Лавров обозначили направление переговоров
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2023