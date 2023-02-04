Газ из Азербайджана стал «подушкой безопасности», заявил президент Румынии

Ереван /Медиамакс/. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил сегодня в Баку, что газ из Азербайджана, поставляемый по Южному газовому коридору (ЮГК), стал «подушкой безопасности» для многих государств.
Как сообщает ТАСС, выступая на заседании Консультативного совета ЮГК, Йоханнис сказал, что Южный газовый коридор за два года функционирования продемонстрировал «стратегическую важность для энергетической безопасности Европы».
«Энергетическое сотрудничество между ЕС и Азербайджаном является стратегическим приоритетом, и, более того, этого требует логика рынка», - заявил он.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.