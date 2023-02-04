Газ из Азербайджана стал «подушкой безопасности», заявил президент Румынии - Mediamax.am

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Газ из Азербайджана стал «подушкой безопасности», заявил президент Румынии


Фото: https://www.24newshd.tv/


Ереван /Медиамакс/. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил сегодня в Баку, что газ из Азербайджана, поставляемый по Южному газовому коридору (ЮГК), стал «подушкой безопасности» для многих государств.

Как сообщает ТАСС, выступая на заседании Консультативного совета ЮГК, Йоханнис сказал, что Южный газовый коридор за два года функционирования продемонстрировал «стратегическую важность для энергетической безопасности Европы».

 

«Энергетическое сотрудничество между ЕС и Азербайджаном является стратегическим приоритетом, и, более того, этого требует логика рынка», - заявил он.

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