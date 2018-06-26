Арцах, Мартуни – дорога к Храму

16 июня в городе Чартар Мартунинского района собрались сотни карабахцев –ведь не каждый день освящяется Новый Храм на израненной войной земле. Весть же о том, что с минуту на минуту, здесь в Чартаре приземлится вертолет с самим Пашиняном превратило мероприятие в настоящий праздник. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, несмотря на свой загруженый график, принял участие в открытии новой церкви Вардананц, побывал на позициях, обсудил дела государственной важности с президентом Арцаха Бако Саакяном, позже поделился с соотечественниками селфи с видом ночного Степанакерта.



…Казалось, что 16 июня все пути вели в Чартар, в самом Чартаре – фиеста, нарядные красивые с разноцветными шарами, с цветами в руках, карабахцы устремились к Новому Храму.



Мне же вспомнился далекий май 1995 года, когда сюда, в рамках своего первого пасторского визита в Карабах, в Чартар прибыл светлой памяти Его Святейшество Католикос Всех армян Гарегин Первый. Пыльные разухабины дорог, вдоль дорог - поверженные дома, рядом с ними сотни детишек с букетами роз. Первый год без войны.



Фото: Алвард Бархударян

Владимир Авакян и бывший госминистр Арцаха Араик Арутюнян Фото: Алвард Бархударян

Фото: Алвард Бархударян

Фото: Алвард Бархударян

Фото: пресс-служба премьер-министра Армении

Фото: пресс-служба премьер-министра Армении

Владимир Авакян и архиепископ Паргев Мартиросян Фото: Алвард Бархударян