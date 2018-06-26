Арцах, Мартуни – дорога к Храму

16 июня в городе Чартар Мартунинского района собрались сотни карабахцев –ведь не каждый день освящяется Новый Храм на израненной войной земле. Весть же о том, что с минуту на минуту, здесь в Чартаре приземлится вертолет с самим Пашиняном превратило мероприятие в настоящий праздник. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, несмотря на свой загруженый график, принял участие в открытии новой церкви Вардананц, побывал на позициях, обсудил дела государственной важности с президентом Арцаха Бако Саакяном, позже поделился с соотечественниками селфи с видом ночного Степанакерта.
…Казалось, что 16 июня все пути вели в Чартар, в самом Чартаре – фиеста, нарядные красивые с разноцветными шарами, с цветами в руках, карабахцы устремились к Новому Храму.
Мне же вспомнился далекий май 1995 года, когда сюда, в рамках своего первого пасторского визита в Карабах, в Чартар прибыл светлой памяти Его Святейшество Католикос Всех армян Гарегин Первый. Пыльные разухабины дорог, вдоль дорог - поверженные дома, рядом с ними сотни детишек с букетами роз. Первый год без войны.
Фото: Алвард Бархударян
Лето 1992-го: Азербайджан перешел в массированное наступление на Карабах по всем фронтам. В районе Красный Базар-Чартар шли кровопролитные бои, танковые баталии, авианалеты с воздуха, в день - десятки погибших. Двадцать шесть лет прошло с тех пор.
Имя Храма знают пока не все, но Владимира Георгиевича Авакяна знает и стар и млад. Он здесь самый известный благотворитель, и церковь – его рук и средств дело. В Чартаре родился его отец - Георгий Авакян и дед, знатный чартарец Нерсес Авакян. Сам он, кандидат экономических наук, заслуженный строитель России, родился в Грозном, сейчас живет в Краснодаре и можно определенно сказать – живет Карабахом.
Немногословен, несловоохотлив, совсем не похож на привычных нашему глазу «отечественных олигархов». Из аэропорта «Звартноц» - прямиком в Чартар вместе с дочерью Мариной – моей племянницей. Как мне кажется, тоже уже «заболевшей» Карабахом. Дорога из Степанакерта в Чартар проходит через село Нинги, замечательная дорога, карабахский «хайвей» - таких в Карабахе немало. Сорок минут и ты в эпицентре праздника.
Фото: Алвард Бархударян
Владимир Авакян еще и основатель Фонда развития армянских сел, который в эти дни отмечал свой 5-летний юбилей. Фондом построены не только дороги, детские сады, но и внесен большой вклад в развитие спорта в Арцахе. 15 июня республиканские спортивные турниры впервые прошли в Чартаре. Финансовую поддержку в организации турнира оказал Фонд развития армянских сел. Два здания для офицеров в Нижнем Чартаре, в каждом из них по 24 квартиры, зал торжеств «Надежда», детский сад имени Нерсеса Авакяна, спортивный комплекс, дороги, две машины скорой помощи – дар чартарцам.
Фото: Алвард Бархударян
Среди проектов Фонда - содействие в осуществлении различных программ и для Армии обороны Нагорного Карабаха. Деятельность основателя фонда Владимира Авакяна не ограничивается общиной Чартара, он также реализует ряд программ в общинах Хнушинака и Гиши.
В последний раз я была в Карабахе в середине апреля 2016 года. Со своими мальчиками, выпускниками Духовной Академии Геворкян Святого Эчмиадзина - с отцом Гехардом мы побывали в Мартуни, а капелланами карабахской армии (Ованес, Гор, Грайр, Артур) - на позициях в Мартуни и Мардакерте. Заехали и в мое родное село Гиши. Два года назад строительные работы Фонда здесь еще продолжались, а в этот мой приезд в селе уже красовался новый детский садик и спортивный комплекс имени Монте Мелконяна.
Фото: Алвард Бархударян
Вымощены несколько извилистых, крутых улиц села. В Гиши родились мой дед, мой отец, мой дядя - Вардан. Здесь на кладбище похоронен и мой двоюродный братишка Ерджаник. Он погиб в апреле 1993 года на одной из высот недалеко от Гиши, ему едва исполнилось 20. У моего дяди- Вардана Бархударяна он родился последним, после пятерых дочерей. Его так и назвали - Ерджаник, что в переводе с армянского означает «Счастливый». Мой дядя пережил сына на год… С легендарным Монте я встретилась здесь, в Гиши в мае 93-го, на сороковой день гибели моего брата.
Фото: пресс-служба премьер-министра Армении
…Наконец вертолет премьера Армении приземлился, Николу Пашиняну, как говорится, не дают прохода. Президент Арцаха Бако Саакян, силовики обеих армянских республик, представители элит, защитники родины, старики, дети устремляются внутрь Храма. Начинается служба. К премьеру Армении то и дело подходят дети, многие из них в белых футболках с портретом Пашиняна и знаменитым «Духов». Уже после литургии были письма, просьбы, селфи. То и дело можно было услышать «хоть бы поближе увидеть Никола, хоть два слова сказать». «Ну он же не Христос, увидите еще», - заметил один из священнослужителей.
Фото: пресс-служба премьер-министра Армении
Литургию служил глава Арцахской епархии архиепископ Паргев Мартиросян. Во время проповеди он отметил значение новой церкви в жизни Арцаха и Чартара, а также особую роль Владимира Авакяна – «истинного сына арцахской земли».
Фото: Алвард Бархударян
Настоятелем церкви отныне будет отец Серовбе (Серафим), также выпускник Духовной Академии Геворкян и мой ученик. Впрочем, с радостью отмечаю, что все они - мои, где бы я с ними не встретилась. Но особое волнение - увидеть бывших семинаристов на службе в Карабахе. Дьяконы Нарек и Арутюн приехали в Чартар со своими солдатами, они здесь уже пару месяцев - капелланы в одной из воинских частей Мартуни. Церковь, красивая, строгая, носит имя Святых Варданидов - Вардананц, славных воинов, погибших в V веке во имя веры и родины.
Фото: Алвард Бархударянok
Из истории. В 5-ом веке персидские цари, воспользовавшись ослаблением Армении, попытались насильственно обратить армян в язычество. Двадцать шестого мая 451 года отряд численностью немногим более тысячи воинов под предводительством Вардана Мамиконяна, дал решающий бой персидскому войску при Аварайре. Это сражение, стоившее жизни тысячи армянских воинов, предотвратило насильственное отречение армян от христианской веры. В память об Аварайрской битве, а также в ознаменование подвига всех варданидов 20-го века, отдавших свои жизни во имя Карабаха, новая церковь и получила свое имя – Вардананц.
После службы во дворе был организован показ фильма о деятельности Фонда развития армянских сел, с благодарственной речью выступил мэр города Чартар, а затем взял слово Владимир Авакян. Он был как всегда краток, поблагодарил Никола Пашиняна за то, что глава Армении принял приглашение и нашел время для этого действительно значимого события в жизни Карабаха. Пожелав премьеру больших достижений на его пути, он преподнес Пашиняну символический подарок – мастерок для «большой стройки» и икону Николы Чудотворца, выразив уверенность в действенности этих символов. Позже в зале торжеств «Надежда» Никол Пашинян в своем слове особо отметил чувство ответственности каждого армянина за судьбу своей родины. «Я смотрел этот фильм… и до этого, еще в церкви, понял, что зов души, зов прошлого - это самый мощный порыв человека. Что может заставить человека, всю свою жизнь прожившего вдали от родины, вернуться на землю своих предков по зову крови и посвятить себя служению Родине? Это - ответственность перед прошлым и настоящим, это ответственность за будущее своего народа...». И слова эти в первую очередь относились к нашему соотечественнику – Владимиру Авакяну. И Бог ему в помощь во всех его начинаниях.
Алвард Бархударян
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.