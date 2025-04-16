В Баку продолжился «судебный процесс» над Рубеном Варданяном

Ереван /Медиамакс/. 15 апреля в Бакинском военном суде продолжился «судебный процесс» по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна.
Как сообщают азербайджанские СМИ, показания дали более десятка «потерпевших», который рассказали, что «получили ранения в ходе провокаций в различных направлениях со стороны остатков армии Армении и армянских незаконных вооруженных формирований».
Ни один из «потерпевших» не упомянул в своих «показаниях» Рубена Варданяна, но каждый из них «попросил суд назначить обвиняемому самое суровое наказание».
Следующее заседание назначено на 22 апреля.
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