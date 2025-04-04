Американские газеты вышли с постерами Free Armenian Hostages

Ереван /Медиамакс/. Американские газеты The Hill и Politico опубликовали постеры «Освободите армянских заложников, содержащихся в Азербайджане» (Free Armenian Hostages held in Azerbaijan).

Инициатором акции выступила Армянская Ассамблея Америки.

Поднося смартфон к размещенному на постере QR-коду, читатели переходят на страницу https://action.aaainc.org/, где могут «в один клик» отправить письмо своему конгрессмену с призывом содействовать освобождению армянских заложников.

Международный адвокат Рубена Варданяна Джаред Генсер заявил, что освобождение армянских заключенных, содержащихся в Баку, является «приоритетным вопросом» для новой администрации США.

«Нам было сказано, что их освобождение должно стать предварительным условием для того, чтобы президент Трамп наконец объявил о поддержке мирного договора», - заявил Генсер в беседе с Catholic News Agency.

«Думаю, что это действительно важное событие, потому что мы больше всего опасались, что если мирный процесс продолжится без решения проблемы Нагорного Карабаха или армянских заключенных-христиан, то, к сожалению, это может привести к принесению этих заключенных в жертву в рамках этого соглашения», - отметил адвокат.