Земфира выступит с концертом в Ереване - Mediamax.am

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Земфира выступит с концертом в Ереване


Фото:


Ереван /Медиамакс/. 4 июля на ереванском стадионе «Раздан» состоится концерт Земфиры.

Информация об этом опубликована на официальном сайте певицы.

 

Там же отмечается, что продажа билетов начнется 8 апреля.

 

Ранее Земфира не давала концертов в Армении.

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