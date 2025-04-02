Земфира выступит с концертом в Ереване

Ереван /Медиамакс/. 4 июля на ереванском стадионе «Раздан» состоится концерт Земфиры.

Информация об этом опубликована на официальном сайте певицы.

Там же отмечается, что продажа билетов начнется 8 апреля.

Ранее Земфира не давала концертов в Армении.