Рубен Варданян приостанавливает голодовку и делает важные заявления

Ереван /Медиамакс/. В телефонном разговоре с семьей Рубен Варданян передал два аудиообращения из бакинской тюрьмы.

Одно из них он попросил опубликовать сегодня, другое - в воскресенье.

Рубен Варданян также сообщил, что в следующий раз выступит исключительно на заключительном заседании суда, но только в том случае, если там будут представители международного сообщества.

В аудиосообщении, которое публикуется сегодня, в частности, говорится, что его голодовка была не просто протестом, а попыткой привлечь внимание к несправедливости судебного процесса и общей ситуации, в которой оказались армяне:

«У меня было несколько целей, почему я объявил голодовку: показать, что нет суда, а идет судилище; показать, что это судят не меня, а судят всех армян и само государство; и показать, какую цену надо было заплатить всем тем, кто в душе был бы рад остаться и жить здесь (в Арцахе), а не уезжать”.

Ниже представлен полный текст обращения Рубена Варданяна.

«Сегодня 12 марта, 23 дня моей голодовки. Я в отличной форме. Не переживайте, всё хорошо. Я понимаю, что я делаю, почему, и очень благодарен всем за поддержку и… переживания.

Хочу обратиться ко всем и попросить всех – неважно, как вы ко мне относитесь, – послушать мое сообщение. Надеюсь, оно будет недлинным и ясным. Я осознанно не называю фамилий – не хочу отвлекать внимание на личности.

У меня было несколько целей, почему я это сделал, объявил голодовку: показать, что нет суда, а идет судилище; показать, что это судят не меня, а судят всех армян и само государство; и показать, какую цену надо было заплатить всем тем, кто в душе был бы рад остаться и жить здесь, а не уезжать.

Хочу еще раз напомнить из русской сказки о выборе между потерей коня (Родины), потерей чести (меча) и потерей жизни, которая стоит на перепутье. Герой, и он обязан сделать выбор, потому что если он останется на месте, то это будет смерть полная. И этот выбор очень непростой, но тем не менее он должен быть сделан каждым, в том числе тем, кто жил когда-то вот в Арцахе, когда происходили… всё, что происходило сейчас и до этого, последние 30 лет, и до этого тысячелетиями.

Сегодняшнее заседание суда – яркий пример того, что было бы, если бы арцахцы остались дома, и какую бы цену вам пришлось за это заплатить. Вчера на процессе два армянина-арцахца, живущие в Степанакерте, дали показания против меня в том числе, утверждая разные, очень некорректные вещи. И при этом они в жизни меня не видели, при этом они сами находились в очень ужасном состоянии, но тем не менее они выступали в суде, и мне их было очень жалко.

Человек за всё платит, и пример армянина, до этого арестованного в машине Красного Креста и осужденного на 15 лет, и этот пример этих двух людей – важное всем вам наглядное предупреждение, что просто так вам спокойно жить, как было, в ваших домах не дали бы. И любой бы в любой момент мог бы оказаться на месте вчерашних двух свидетелей или обвиняемого во всех страшных преступлениях, и никакого отношения бы не имело, виноваты вы или нет, делали вы эти преступления или нет.

Хочу отдельно сказать, что считаю важным, что сегодня здесь дает показания бывший президент, а легитимный президент Арцаха находится в Армении, и это, поверьте, сильно меняет ситуацию и вес тех слов, которые здесь произносятся бывшим президентом.

Поражен той глубиной ненависти со стороны сегодняшнего руководства Армении, которая есть в них к арцахцам, и рад, что помешал им в осуществлении их плана, который они всячески подталкивали и способствовали некоторым лидерам Арцаха, и действующим, и бывшим, в реализации сценария, написанного другой стороной, и хотели, чтобы он реализовался бы, чтобы потом иметь право сказать: «Видите, а из-за них погибли ваши сыновья. И вы еще в чем-то нас обвиняете, а они продались и легко сейчас будут жить припеваючи, а вы здесь будете всю жизнь нести свое горе потери близких».

Хочу сказать всем нравственным калекам, кто этого хотел и делал соответствующие шаги в Армении и в Арцахе, и тем, кто сейчас выступает, почему до конца не воевали, а уехали, чтобы… проиграли. И вам не удалось уничтожить достоинство и честь обычных армян. И не только арцахцев, а всех армян.

Для информации: за тот период, когда происходила последняя военная операция, официально признанная цифра потерь другой стороны в четыре раза превышает их потери за такой же период в 44-дневной войне. Вечная память всем погибшим за свою Родину.

Я принял решение на 23-й день приостановить голодовку по многим причинам и прошу всех тех, кто присоединился ко мне, тоже это сделать. Считаю, что последнее заседание суда очень ярко и ясно помогло показать вам всем, что было бы с вами, если бы вы остались здесь, и какую цену вам пришлось бы заплатить за то, чтобы жить в своем доме, на своей земле. Второе – показать, что не суд, а судилище, и очередной отказ моих законных прав рассмотреть мои ходатайства, мои требования показывает, что здесь не будет суда, что это шоу продолжается вне зависимости от того, что является законным и незаконным.

Выступление официального представителя власти несколько дней тому назад показало всем очевидную цель, что судят не 15 человек плюс один, а суд над руководством Армении и Арменией как государством в целом, над любым армянином – неважно, откуда он, даже если он не из Армении.

И последнее важное. Кто вас пугает очередной военной войной – вводит вас опять в заблуждение. Есть много других способов, как можно в сегодняшнем мире проиграть право на имение собственного государства. Это не завоевать надо опять военным путем уже, сейчас война опять продолжается, просто можно без единого выстрела завоевать за счет технологий, за счет финансов, за счет экономической зависимости, инфраструктуры, за счет владения информацией, за счет политических войн. Если вы так и будете жить в иллюзиях… Если вы так и будете жить в иллюзиях, что всё наконец закончится и теперь будет спокойно зарабатывать на жизнь и радоваться… Услышьте меня: это самообман.

Потеряв Арцах, мы потеряем и Армению в ближайшие годы, если кардинально не изменим свое отношение к понятиям, что такое элита, власть, государство и кто должен нами руководить. Услышьте меня и задумайтесь об этом, пока еще не поздно! И помните: всегда, как в армянской сказке, Кадж Назаров выбирал народ царем, и это наше с вами решение, а не его. Убежден в наличии здоровых сил в нашей нации и том, что этот тяжелый кризис мы преодолеем, как это сделали много раз за нашу очень длинную историю, и будем не просто жить, а достойно жить на своей Родине. Помните, что только живой может плыть против течения.

Всех вас обнимаю! Со всеми вами вместе ваш один из ваших рядовых армян Рубен».