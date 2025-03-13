Издана книга «Рубен Варданян: «Дон Кихот» и «драконы»

Ереван /Медиамакс/. Медиа-компания «Медиамакс» издала книгу Ара Тадевосяна «Рубен Варданян: «Дон Кихот» и «драконы»».

Книга рассказывает о деятельности Рубена Варданяна в Армении с 2013 по 2019 годы.

В книге показана эволюция взглядов Рубена Варданяна на будущее Армении, Арцаха и армянского мира. Многие факты, свидетельства и рабочие документы публикуются впервые.

В книге также по-новому представлены события, происходившие в Армении в 2016–2017 годах, которые фактически подготовили почву для смены власти в 2018 году.

Книгу можно приобрести в интернет-магазине Mediamax по этой ссылке:

https://premium.mediamax.am/am/books/ruben-vardanyan

С 14 марта книгу «Рубен Варданян: «Дон Кихот» и «драконы»» можно будет приобрести в сетях книжных магазинов «Букинист» и «Зангак».