Издана книга «Рубен Варданян: «Дон Кихот» и «драконы» - Mediamax.am

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Издана книга «Рубен Варданян: «Дон Кихот» и «драконы»



Ереван /Медиамакс/. Медиа-компания «Медиамакс» издала книгу Ара Тадевосяна «Рубен Варданян: «Дон Кихот» и «драконы»».

Книга рассказывает о деятельности Рубена Варданяна в Армении с 2013 по 2019 годы.

 

В книге показана эволюция взглядов Рубена Варданяна на будущее Армении, Арцаха и армянского мира. Многие факты, свидетельства и рабочие документы публикуются впервые.

 

В книге также по-новому представлены события, происходившие в Армении в 2016–2017 годах, которые фактически подготовили почву для смены власти в 2018 году.

 

Книгу можно приобрести в интернет-магазине Mediamax по этой ссылке:

 

https://premium.mediamax.am/am/books/ruben-vardanyan

 

С 14 марта книгу «Рубен Варданян: «Дон Кихот» и «драконы»» можно будет приобрести в сетях книжных магазинов «Букинист» и «Зангак».

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