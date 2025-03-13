Высший духовный совет призывает Рубена Варданяна прекратить голодовку

Ереван /Медиамакс/. Высший духовный совет выступил с заявлением, в котором отметил, что «путем сфабрикованных судебных процессов и ложных показаний, полученных от армянских пленных под пытками, власти Азербайджана пытаются добиться вынесения приговоров с далеко идущими коварными целями, а также создать предпосылки для развязывания нового насилия и агрессии против Армении и армянского народа».

На заседании Верховного Духовного Совета, созванном в Первопрестольном Святом Эчмиадзине под председательством Католикоса всех армян Гарегина Второго был рассмотрен вопрос o проводимых в Азербайджане фиктивных судебных процессах в отношении политического руководства Арцаха, военнослужащих и гражданских лиц, и принято следующее заявление:

«Верховный Духовный Совет констатирует, что действия в отношении незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских пленных и заложников являются очередным проявлением продолжающейся вражды и агрессии азербайджанских властей против армянского народа и Республики Армения.

Очевидно, что судебный процесс, проходящий с явными нарушениями основополагающих принципов международного права, сопровождается пытками и бесчеловечным обращением с пленными. Преследуется неприкрытая цель кардинально исказить историю реализации права народа Арцаха на самоопределение с намерением унизить наш народ и армянское государство. Игнорируя призывы и требования международного сообщества, власти Азербайджана пытаются не только скрыть, но и оправдать неоспоримые факты развязанного ими геноцида и военных преступлений, а также представить жертв в качестве преступников.

Фальшивым судебным процессом и посредством ложных показаний, полученных от армянских пленных путем применения пыток, власти Азербайджана пытаются обеспечить вынесение приговоров с далеко идущими коварными немерениями, создать предпосылки для наложения новых обязательств и развязывания агрессии против Республики Армения и армянского народа. В то же время делается все возможное, чтобы запретить посещение армянских пленных международными адвокатами и организациями.

В этих условиях мы придаем большое значение объединению усилий государственных органов Армении и всеармянских организаций для пресечения незаконных действий в отношении армянских пленных и заложников, сопровождающихся насилием, и достижения освобождения находящихся в плену.

Призываем власти Армении предпринять действенные шаги для задействования всех возможностей и всего потенциала армянских и международных кругов для осуществления этой цели.

Также призываем лидеров стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, международные организации, уполномоченные защищать права человека, применить более эффективные меры против Азербайджана для немедленной репатриации армянских пленных. Стабильный, длительный мир в регионе и условия для достойного сосуществования поколений могут быть обеспечены только путем справедливого разрешения существующих проблем и реализации прав армян Арцаха.

Молитвами Всевышнему выражаем нашу поддержку находящимся в плену дорогим нашим чадам, увещевая их воздержаться от таких акций протеста, которые могут представлять прямую угрозу их жизни и здоровью. Наш призыв дорогому Рубену Варданяну прекратить голодовку и с твердой верой продолжить борьбу за право на свободную и достойную жизнь».