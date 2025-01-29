В 2024 году в Армении участились случаи давления и насилия в отношении журналистов

Ереван /Медиамакс/. Общее число зарегистрированных нарушений прав журналистов и СМИ в Армении в 2024 году составило 208, тогда как 2023 году их было 200.

В годовом отчете Комитета по защите свободы слова за 2024 год говорится, что в прошлом году в отношении журналистов было зафиксировано 15 случаев физического насилия (24 пострадавших), 71 случай иных видов давления, а также 122 случая нарушения права на получение и распространение информации.

«В 2024 году физическое насилие в отношении представителей СМИ было зафиксировано в основном во втором квартале, когда оппозиционные силы организовывали массовые акции протеста в ответ на демаркацию границы в Тавушской области. При освещении этих событий сотрудники СМИ подвергались насилию, а также препятствиям их профессиональной деятельности и давлению. Только за это время общее число подобных нарушений прав журналистов достигло 20. 13 из них произошли при участии сотрудников правоохранительных органов, 7 - во время действий активистов оппозиции, организаторов протестов или их сторонников»,- говорится в отчете.

В 2024 году количество исков против СМИ и журналистов увеличилось на 7, достигнув 43-х.