Грета Тунберг присоединится к акции протеста у офиса ООН в Ереване

Ереван /Медиамакс/. Шведская экоактивистка Грета Тунберг присоединится к акции протеста «Stop Greenwashing Genocide!», которая состоится около офиса ООН в Армении 15 ноября в 16:00 часов.

Об этом сообщает Армянская инициатива по климатической справедливости.

14 ноября Грета Тунберг примет участие в панельной дискуссии «Влияние агрессии Азербайджана на права человека и защиту окружающей среды», которая начнется в 10:30 часов в зале «Манукян» Американского университета Армении.

Грета Тунберг прибыла в Армению из Грузии 12 ноября.