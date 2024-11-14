Грета Тунберг присоединится к акции протеста у офиса ООН в Ереване - Mediamax.am

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Грета Тунберг присоединится к акции протеста у офиса ООН в Ереване


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Шведская экоактивистка Грета Тунберг присоединится к акции протеста «Stop Greenwashing Genocide!», которая состоится около офиса ООН в Армении 15 ноября в 16:00 часов.

Об этом сообщает Армянская инициатива по климатической справедливости.

 

14 ноября Грета Тунберг примет участие в панельной дискуссии «Влияние агрессии Азербайджана на права человека и защиту окружающей среды», которая начнется в 10:30 часов в зале «Манукян» Американского университета Армении.

 

Грета Тунберг прибыла в Армению из Грузии 12 ноября.

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