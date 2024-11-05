В главном кафедральном соборе Дублина помолятся за армянских заложников в Баку - Mediamax.am

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В главном кафедральном соборе Дублина помолятся за армянских заложников в Баку


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Ереван /Медиамакс/. Служба молитвы и солидарности с армянами, находящимися в заключении в азербайджанской тюрьме, пройдет 10 ноября в Крайст-черч - главном кафедральном соборе Дублина.

Эта инициатива является частью кампании, развернутой первым прокурором Международного уголовного суда Луисом Морено Окампо, выступающим за освобождение армянских заложников перед конференцией COP29 в Баку.

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В главном кафедральном соборе Дублина помолятся за армянских заложников в Баку
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