В главном кафедральном соборе Дублина помолятся за армянских заложников в Баку

Ереван /Медиамакс/. Служба молитвы и солидарности с армянами, находящимися в заключении в азербайджанской тюрьме, пройдет 10 ноября в Крайст-черч - главном кафедральном соборе Дублина.
Эта инициатива является частью кампании, развернутой первым прокурором Международного уголовного суда Луисом Морено Окампо, выступающим за освобождение армянских заложников перед конференцией COP29 в Баку.
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